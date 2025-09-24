Hatay 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında kalacaktır. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 32°C olacaktır. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 33°C, 27 Eylül Cumartesi günü 31°C ve 28 Eylül Pazar günü 32°C civarında kalması öngörülmektedir. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C, 30 Eylül Salı günü ise 27°C olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak geçecektir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak risklidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli bir önlemdir. Bol su tüketmek, hafif kıyafetler giymek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmak açısından önemlidir.