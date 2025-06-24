Hatay 24 Haziran Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava ile karakterize edilecektir. Gün boyunca hava sıcaklığının 36°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 26 Haziran Perşembe günü 36°C, 27 Haziran Cuma günü 36°C, 28 Haziran Cumartesi günü 35°C, 29 Haziran Pazar günü 33°C ve 30 Haziran Pazartesi günü 32°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur.

Böylesi yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri sırasında dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Tarım faaliyetleri sırasında bitkilerin su ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir. Sulama programları buna göre düzenlenmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bu koşullarda sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.