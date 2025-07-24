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Hatay 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 37°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Hatay 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yazın tipik sıcaklıklarını yansıtacak. Hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu durum, Hataylılar için sıcak bir gün ve geceyi işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C ve 27 Temmuz Pazar günü 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, serin ortamlarda kalmak olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca, bol su tüketimi yapmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısısını dengede tutmak iyi bir yöntemdir. Sıcak hava dalgasının etkisi devam edeceği için bu önlemleri almak, hem konfor hem de sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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