Hatay 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Çiğdem Sevinç

Hatay'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 25°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan esecek. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34°C, 27 Ağustos Çarşamba günü de 34°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 34°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 25°C civarında olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde kalmaya devam edecek. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği düşünülüyor. Yağış ihtimali yine %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası, bölgedeki tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da Ağustos ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 30.4°C, ortalama düşük sıcaklıklar ise 22.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı 6 mm civarında ve nem oranı %72 seviyelerindedir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu koşullara karşı gerekli önlemleri almak, hem kişisel sağlık hem de çevre güvenliği açısından önemlidir.

hava durumu Hatay
