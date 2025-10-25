HABER

Hatay 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

25 Ekim 2025 tarihinde Hatay'da hava durumu değişiklik gösterecek. Antakya'da kısmen güneşli bir hava beklenirken, İskenderun'da açık ve güneşli bir gün geçmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde sıcaklık 26°C ile 30°C arasında değişecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir.

Sedef Karatay

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu değişiklik gösterecektir. Antakya'da hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. İskenderun'da ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında olacaktır. Dörtyol'da gün genellikle sıcak olacak. Bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz ortalama sıcaklık 21°C civarında kalacaktır.

26 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecektir. 27 Ekim Pazartesi günü de aynı koşullar devam edecek. Hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 27°C civarında olacaktır. 28 Ekim Salı günü belirtilen hava koşulları sürecek. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarına ulaşacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Gerektiğinde ara vermek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardım edecektir.

