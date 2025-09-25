Hatay 25 Eylül Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece ise 21°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı %68 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3.1 km olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan esecek.

26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 33°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 31°C'ye düşecek. 28 Eylül Pazar günü 32°C bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü 30°C ve 30 Eylül Salı günü 28°C olacak. Gece sıcaklıkları 20°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Koruyucu kıyafetler giymek de faydalıdır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklıdır.

Sıcak hava koşulları yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Düzenli olarak su tüketmeleri gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde aktivitelerini sınırlamalıdır. Uygun koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı güncelleyerek gerekli önlemleri almak önemlidir.