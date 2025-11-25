Hatay 25 Kasım Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genel olarak bulutlu. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-18°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-12°C civarında olacak. Nem oranı %60-79 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4-22 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüzleri 19-22°C, geceleri ise 5-8°C arasında olacak. Bu dönemde hava genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu kalacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak önemlidir. Gün içinde hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların tedavi planlarını gözden geçirmesi önerilir. Rüzgar hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olmak ve rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.

Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız.