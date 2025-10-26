Hatay 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Hatay'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %55 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s ile 8.9 km/s arasında seyredecek. Gün doğumu saati 06:52. Gün batımı saati 17:44 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek. 28 Ekim Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 28°C arasında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü de hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde nem rahatsız edici olabilir. Nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Rüzgar hızlarının düşük seviyelerde olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Bu fırsatı değerlendirerek doğa yürüyüşleri veya açık hava sporları yapabilirsiniz. Ancak nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde nem rahatsız edici olabilir. Bu durumda hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, Hatay'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak nem oranı yüksekse uygun önlemler almak önemlidir. Bu durum, rahat bir etkinlik deneyimi sağlayacaktır.