Hatay 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Hatay ilinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarında olacak. Bölge genelinde hava genellikle bulutlu. Ancak, güneş ara ara kendini gösterecek.

27 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 31°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 28°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 19°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklıkların 27°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 17°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesine neden olabilir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içerek vücudu susuz kalmaktan korumak önemli. Aşırı sıcaklarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak da faydalıdır. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olması önerilmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bu, daha serin ve rahat bir hava sağlayacaktır. Hava durumunun değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.