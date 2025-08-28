Hatay 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3.32 km olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimalinin %0 olduğu öngörülüyor.

29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 33°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 33°C, 31 Ağustos Pazar günü 33°C ve 1 Eylül Pazartesi günü 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3.32 km olacak. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat edilmelidir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekmektedir. Klimalı ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak da önerilir. Sıcak hava dalgası, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Ağustos ayında Hatay'da ortalama yüksek sıcaklıklar 30.4°C, ortalama düşük sıcaklıklar ise 22.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı 6 mm civarındadır. Nem oranı %72 seviyelerindedir. Eylül ayında ortalama yüksek sıcaklıklar 28°C, ortalama düşük sıcaklıklar 20.1°C olarak öngörülmektedir. Eylül ayında yağış miktarının 27 mm civarında olması beklenmektedir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu koşullara karşı gerekli önlemler almak, kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından önemlidir.