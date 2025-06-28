Hatay 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirginleşecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerinde seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarında sıkça karşılaşılan hava koşullarını göstermekte.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 35°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 21°C seviyelerinde olacak. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 23°C seviyelerinde olacak. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 22°C civarında bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 25°C seviyelerinde olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemli. Uzun süre güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı, bol su tüketilmeli ve uygun kıyafetler seçilmelidir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat edilmeli ve klima ile fanlar doğru şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hassas grupların açık hava etkinliklerini sınırlamaları ve hava kalitesini izlemeleri gerekir.