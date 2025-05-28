Hatay 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Hatay'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 19-27°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. 29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıklarının 17-26°C, 30 Mayıs Cuma günü ise 14-26°C olacağı öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 17-31°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle 30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görünebilir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Ani sel ve su baskınlarına karşı 30 Mayıs Cuma günü hazırlıklı olmak önemlidir. Yıldırım ve kuvvetli rüzgar nedeniyle açık alanlardan uzak durulması önerilir. Güvenli bir yerde kalmak ve elektrikli cihazları kullanmaktan kaçınmak da faydalıdır. Dolu yağışı ihtimali nedeniyle araçların kapalı alanlarda park edilmesi ve camların korunması önemlidir.

Hava sıcaklıkları 14-31°C arasında değişecektir. Bu nedenle giyilecek kıyafetlerin hava koşullarına uygun seçilmesi gerekmektedir. Aşırı sıcaklarda bol su tüketilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Ulaşımda hava koşullarına bağlı aksaklıklar yaşanabileceğinden, seyahat planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz tavsiye edilir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.