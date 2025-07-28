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Hatay 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 28 Temmuz Pazartesi günü bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Hatay 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Hatay'da 28 Temmuz Pazartesi günü bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde artabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 24-25°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 34°C, 30 Temmuz Çarşamba günü de 34°C olarak bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 33°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde kısmi bulutlanma ve yerel yağışlar görülebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi, sağlık açısından riskler yaratabilir.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Tarım faaliyetleri yürütenlerin, sulama sistemlerini verimli kullanarak bitkileri su ihtiyacını karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler de alınmalıdır.

30 ve 31 Temmuz tarihlerindeki olası yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle, su kenarlarında bulunanların dikkatli olmaları önemlidir. Genel olarak, hava koşullarına uygun giyinmek, yeterli sıvı alımına dikkat etmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz etkilerden korunmada etkili olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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