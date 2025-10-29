Hatay 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Hatay ilinde hava durumu, ilçelere göre farklılık gösterir. Antakya'da sıcaklık 27°C civarında olacaktır. İskenderun'da hava sıcaklığı 24°C olarak tahmin edilmektedir. Dörtyol'da bu değer 23.7°C olacak. Samandağ'da ise sıcaklık 22.5°C olarak bekleniyor. Bu sıcaklık farklılıkları, bölgenin coğrafi özelliklerinden ve denize yakınlıktan kaynaklanmaktadır.

30 Ekim 2025 Perşembe günü Hatay genelinde hava sıcaklıkları 26°C ile 28°C arasında değişecektir. Mevsim normallerine yakın bir sıcaklık öngörülmektedir. Hava durumu açık ve güneşli olacak. 31 Ekim 2025 Cuma günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacaktır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalıdır. Ayrıca güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artabilir. Cilt sağlığı açısından güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

Denize kıyısı olan ilçelerde deniz suyu sıcaklıkları 22°C ile 24°C arasında değişmektedir. Bu sıcaklıklar denize girenler için uygun bir ortam yaratır. Ancak denize girerken suyun temizliğine dikkat edilmelidir. Deniz kirliliğine karşı önlem almak, kişisel sağlık ve çevre koruması açısından önem taşır.

Hatay'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayarak hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.