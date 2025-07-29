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Hatay 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 26°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 33-35°C, geceleri ise 25-26°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmaritleri gibi yanıcı maddeler doğaya atılmamalıdır. Tarım sektöründe çalışanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde çalışmamaları önerilir. Koruyucu giysiler kullanılmalı ve düzenli aralıklarla su içilmelidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin önüne geçmek açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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