Hatay 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hava koşullarının güneşli ve sıcak olması bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. 6 Mayıs Salı günü hava kısmen güneşli olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü tekrar güneşli bir hava hakim olacak. Değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları faydalıdır. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve sürüşte dikkatli olmak, olası kazaları önleyebilir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle, kat kat giyinmek ve yedek kıyafet bulundurmak konforu artıracaktır.