Hatay 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Hatay'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3.32 km olacak. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33°C, 1 Eylül Pazartesi günü 34°C, 2 Eylül Salı günü 34°C, 3 Eylül Çarşamba günü 33°C, 4 Eylül Perşembe günü 32°C ve 5 Eylül Cuma günü 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı yine %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı da saatte yaklaşık 3.32 km olacak. Yağış ihtimali yine %0 olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketilmesi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları faydalı olacaktır. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu koşullara karşı gerekli önlemleri almak, kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
