Hatay 30 Eylül Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcaklıklar 19°C ile 29°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

1 Ekim Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 30°C arasında seyredecek. 2 Ekim Perşembe günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 31°C arasında artacak.

Bu dönemde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi mümkün. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde üzerinizi çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş ışınları da güçlü olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Hava durumunun anlık değişebileceği önemlidir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor. Planlarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

hava durumu Hatay
