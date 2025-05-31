Hatay 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselebileceği, gece ise 18°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine işaret ediyor.

1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 30°C, 2 Haziran Pazartesi günü ise 28°C civarında olacağı bekleniyor. Bu da sıcaklıkların hafifçe düşeceğini gösteriyor. Genel olarak, Haziran ayının başında Hatay'da hava sıcaklıklarının 25-30°C aralığında seyretmesi, yaz mevsiminin başlangıcına uygun bir duruma işaret ediyor.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekiyor. Ayrıca bol su içmeleri ve güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalı ve gerektiğinde serin ortamlarda zaman geçirilmelidir.

Bölgenin iklimine bakıldığında, Haziran ayının ortalarına doğru sıcaklıkların daha da artması ve nem oranının yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle yaz aylarına hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konfor ve sağlık açısından faydalı olacaktır.