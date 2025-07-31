Hatay 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, tipik yaz koşullarını yansıtacaktır. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı %68 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hafif eserek kuzeyli yönlerden esecektir. Bu durum, hava koşullarını daha ılıman hale getirecektir.

1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 32°C civarında, 2 Ağustos Cumartesi günü ise 33°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumludur. 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde, bölgesel düzensiz yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme olasılığı bulunmaktadır. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman değişkenlik gösterebileceğine işaret etmektedir.

Sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu dönemde bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da tavsiye edilmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecektir. Bölgesel yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar, hava koşullarının zaman zaman değişkenlik gösterebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.