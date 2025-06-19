Hatay açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2025-06-19
Saat:22:51:16 TSİ
Enlem:36.06889 N
Boylam:35.93972 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/rYLUaT5vWh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
(DHA)
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