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Hatay’da 14 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten yere çakıldı! Tedavisi sürüyor

Hatay’da 4. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da 14 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekten yere çakıldı! Tedavisi sürüyor
Begüm Özkaynak

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede 4 katlı apartmanın en üst katından düşen çocuk yere çakıldı. Çocuğun düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.A. (14) isimli çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı. İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuğun tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay çocuk
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