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Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Eşe Bulut'tan (66) iki gündür haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı.

Bulut'un seslere cevap vermemesi üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından Bulut'un cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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