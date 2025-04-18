Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 13 Nisan tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır