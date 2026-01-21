Hatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Olay; 18 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde yaşandı. Meydana gelen mala zarar verme ve ikametten hırsızlık olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÇALDIKLARIYLA BERABER YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi M.Ö., düzenlenen operasyonla saklandığı otel odasında, suça konu ziynet eşyaları ve nakit para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

