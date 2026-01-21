HABER

Hatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evden yaklaşık 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 18 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde yaşandı. Meydana gelen mala zarar verme ve ikametten hırsızlık olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı 1

ÇALDIKLARIYLA BERABER YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi M.Ö., düzenlenen operasyonla saklandığı otel odasında, suça konu ziynet eşyaları ve nakit para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

