HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Defne ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil motor kısmında dumanların yükselmesinin ardından yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle otomobil, alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi 1

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi 2

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi 3

Hatay’da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavga sırasında bacağına demir çubuk batan genç yaralandıKavga sırasında bacağına demir çubuk batan genç yaralandı
Hamaney'in ölümünden sonra Pakistan da karıştıHamaney'in ölümünden sonra Pakistan da karıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.