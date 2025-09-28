Hatay'da araç takla attı! Sürücü yaralandı

Hatay’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıktı. Otomobil daha sonra takla atarak ters döndü.
Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
