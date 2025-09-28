HABER

Hatay'da araç takla attı! Sürücü yaralandı

Hatay'da yaşanan kaza, sürücüsünün otomobilin kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da araç takla attı! Sürücü yaralandı

Hatay’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıktı. Otomobil daha sonra takla atarak ters döndü.

Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay da araç takla attı! Sürücü yaralandı 1

Hatay da araç takla attı! Sürücü yaralandı 2

Hatay Otomobil inceleme kaza
