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Hatay’da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 4 kişi yakalandı. Şahıslardan 3’ü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay’da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan Ş.S., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan F.G., İ.E.A. ve M.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Hatay’da asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.S., F.G. ve M.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi., İ.E.A. ise serbest bırakıldı.

(İHA)

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Hatay
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