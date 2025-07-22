HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiler bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Hatay da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu 1

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin (40), Süleyman E., Habip E. ve Ali E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

Hatay da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu 2

SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alkan Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu 3

Saldırının ardından kaza yapan ve tartışma çıkaran sürücüler ile bıçaklı saldırının şüphelileri olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Hatay da dehşet anları! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu 4

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

21 Temmuz 2025
21 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli olduTürkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralıYolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay trafik kavga bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir aldığı tehditleri açıklamıştı! Yeni gelişmeyi duyurdu: "Yakalama kararı çıkarıldı"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir aldığı tehditleri açıklamıştı! Yeni gelişmeyi duyurdu: "Yakalama kararı çıkarıldı"

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

Rüşvet iddiası gündem olmuştu! Hakim hakkında yeni gelişme

Rüşvet iddiası gündem olmuştu! Hakim hakkında yeni gelişme

Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın çektiği video ortaya çıktı

Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın çektiği video ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.