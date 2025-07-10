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Hatay'da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü! "Tek tek düşmeye başladılar, şaşırdım"

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Hatay'ın Erzin ilçesinde otlayan 65 küçükbaş hayvan, sanayi bölgesinden geçen dereden su içtikten yaklaşık sonra 5 dakika sonra tek tek yere düşmeye başladı. Hayvanların öldüğü belirlendi. Mağdur olan bölge halkı, geçen yıl da 40 hayvanın bu şekilde telef olduğunu ancak hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otlatmaya çıkarılan 65 küçükbaş hayvan, sanayi bölgesinden gelen derede su içtikten bir süre sonra öldü.

Hatay da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü! "Tek tek düşmeye başladılar, şaşırdım" 1

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Turunçlu Mahallesi'nde besicilik yapan Hasan Öz, 65 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı.

Hatay da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü! "Tek tek düşmeye başladılar, şaşırdım" 2

Burada otlayan hayvanlar, iddiaya göre Ceyhan Serbest Bölge tarafından gelen dereden su içti. 65 hayvan, su içtikten yaklaşık 5 dakika sonra yere yığıldı.

Duruma şaşıran Öz, kontrol ettiği 65 hayvanın tümünün öldüğünü fark etti. Öz'ün ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü! "Tek tek düşmeye başladılar, şaşırdım" 3

Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvanlardan ve sudan örnek aldı. Hayvanların ölüm nedeni, alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesiklik kazanacak.

Hatay da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü! "Tek tek düşmeye başladılar, şaşırdım" 4

Jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay küçükbaş hayvan
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