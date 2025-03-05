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  4. Hatay'da durdurulan 6 araçta 19 düzensiz göçmen yakalandı! 8 organizatör tutuklandı

Hatay'da durdurulan 6 araçta 19 düzensiz göçmen yakalandı! 8 organizatör tutuklandı

05.03.2025 19:57
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Hatay'da polis ekiplerince durdurulan 6 araç içerisinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Hatay'da durdurulan 6 araçta 19 düzensiz göçmen yakalandı! 8 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Fiziki ve teknik takip sonucu 6 araç Antakya-Belen yolunda durduruldu.

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Durdurulan araçlarda yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

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Gözaltına alınan olayın şüphelileri O.A.A., M.K.A., V.R., Ö.A., S.D., C.D.,N.A. ile M.E.M. "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 19 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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