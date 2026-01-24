HABER

Hatay'da feci kaza: Araçla elektrik direğine saplanan 18 yaşındaki genç öldü!

Hatay’da aydınlatma direğine saplandığı anlar kameraya yansıyan Fiat Tofaş’ta yaralanan 18 yaşındaki Ali Kaçar 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatay'daki feci kaza, 18 Ocak günü akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobilin arka kısmı elektrik direğine saplandı.

Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı.

Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

