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Hatay'da feci kaza! Tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'da feci kaza! Tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Emirhan A. (16) 57 AGC 073 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 33 DFB 120 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptıktan sonra çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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