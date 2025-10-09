HABER

Hatay'da fırtınada uçan çatı 2 araca zarar verdi

Hatay'da yağışlı havayla birlikte etkili olan fırtınada uçan, binanın çatısı 2 araca zarar verdi.

Hatay'da fırtınada uçan çatı 2 araca zarar verdi

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinden olan Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı park halindeki 2 araca zarar verdi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 2 araç zarar gördü. Fırtınayla birlikte 2 aracın zarar gördüğünü belirten Murat Alkan, "Saat 12.00 civarında yağışlı havayla birlikte etkili oldu. Fırtınayla birlikte binaların çatısı uçtu ve araçlar zarar gördü. Şükürler olsun canda bir şey yok ama 2 araçta hasar var" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

