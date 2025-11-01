HABER

Hatay’da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandıi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Hatay
