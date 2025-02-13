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  4. Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet otomobile çarptı resmen bıçak gibi saplandı...

Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet otomobile çarptı resmen bıçak gibi saplandı...

13.02.2025 11:01
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 11:01
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Hatay’ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken, motosikletin otomobile adeta ok gibi saplandığı görüldü. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatay’ın Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 55 yaşındaki İ.P. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletin büyük bir hızla otomobile çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü. Kaza anı, çevredeki vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

hatay-motosiklet-kaza

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, çarpışmanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için güvenlik kameraları ve görgü tanıkları inceleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hatay Otomobil motosiklet bıçak kaza surucu
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