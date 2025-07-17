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Hatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi Çevreyolu mevkiinde yaşandı. S.D. idaresindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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