Hatay'da polis durdu! İki araçtan 12 kişi çıktı, bagaj bile doluydu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda yaptığı uygulamada, şüphelendikler hafif ticari araç ile otomobili durdurdu.

12 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin kontrolünde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

BAGAJ BİLE DOLUYDU

Göçmenlerden birinin otomobilin bagajında yolculuk yaptığı görüldü. Araçlardaki 3 organizatör de gözaltına alındı.

Yakalanan 12 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine gönderilirken, 3 organizatör tutuklandı.