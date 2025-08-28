Hatay'da polise saldırdılar! 9 kişi tutuklandı

Olay, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı evi tespit eden ekipler, hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yaptı. Ekipleri gören K.S., evden kaçmak isterken fazla uzaklaşamadan yakalandı. Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşlı saldırıda bulundu.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

TUTUKLANDILAR

Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır