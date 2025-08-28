HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da polise saldırdılar! 9 kişi tutuklandı

Hatay'da aranan kişiyi yakalamaya giden polis ekibine saldırıldı. Polis ekibine taşla saldırıp, ekip araçlarına zarar veren ve 3 polis memurunu hafif şekilde yaralayan hükümlünün 9 yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da polise saldırdılar! 9 kişi tutuklandı

Olay, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı evi tespit eden ekipler, hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yaptı. Ekipleri gören K.S., evden kaçmak isterken fazla uzaklaşamadan yakalandı. Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşlı saldırıda bulundu.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

TUTUKLANDILAR

Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutluk'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendiArnavutluk'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
İsrail’e ait İHA Lübnan'da düştü: 2 ölü, 2 yaralıİsrail’e ait İHA Lübnan'da düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
polis Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.