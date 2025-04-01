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Hatay’da şiddetli fırtına: Su deposu devrildi, konteynerleri uçurdu

01.04.2025 16:23
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına etkisini hissettirirken 4 katlı binanın çatısında su deposu asılı kaldı.

Hatay’da şiddetli fırtına: Su deposu devrildi, konteynerleri uçurdu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken bir apartmanın su deposu uçtu. Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde İskenderun liman konteynerleri sürüklendi, trafik lambası yerinden söküldü, bir evin çatısı uçtu, demir kapı ve direk devrildi. Birçok noktada fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri asılı kalan su deposunu indirmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle Bekbele mevkiinde çıkan otluk yangını HBB itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fırtınanın etkisini yarın akşam saatlerine kadar hissettirmesi bekleniyor.

Oturduğu apartmanda su deposu asılı kalan Ali Yazan, "112 acil ekipleri gelene kadar gerekli önlemleri aldık. İtfaiye ekipleri ve polis ekibi gelip müdahale ettiler. Kimseye zarar gelmesin diye polis ekipleri geçen araçları durdurdu. İtfaiye ekipleri gelip sağ salim su deposunu indirdi. Olayda hiç kimseye bir zarar olmadı bizde iple sağlamlaştırdık düşmemesi için kimse zarar vermesi adına, bildiğim kadarıyla yarık kaya rüzgarı gibi bayağı bir esiyor birçok yere zarar vermiş olabilir ama ben şu anda bizim apartmanda zarar verdiğini biliyorum" dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Fırtına
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