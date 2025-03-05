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  4. Hatay'da şiddetli fırtına: Tekneleri alabora etti, ağaçlar araçlara zarar verdi…

Hatay'da şiddetli fırtına: Tekneleri alabora etti, ağaçlar araçlara zarar verdi…

05.03.2025 07:56
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 07:56
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Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçedeki iskelelerde bulunan bazı tekneler alabora olurken, İskenderun'da devrilen ağaçlar da park halindeki araçlara zarar verdi. Olayın ardından belediye ekipleri, alabora olan tekneler ve hasar gören araçlar için hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

İskenderun ve Arsuz ilçesinde etkili olan fırtınada iskeledeki tekneler alabora oldu, üzerlerine ağaç devrilen araçlar ciddi hasar gördü.

HATAYDA-FIRTINA-TEKNELER-ALABORA-OLDU_595399_176172

TEKNELER ALABORA OLDU

İskenderun ve Arsuz'da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçedeki iskelelerde bulunan bazı tekneler alabora oldu.

HATAYDA-FIRTINA-TEKNELER-ALABORA-OLDU_595400_176172

İskenderun’da fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi.

HATAYDA-FIRTINA-TEKNELER-ALABORA-OLDU_595401_176172

Ekipler, alabora olan tekneler ve zarar gören araçlar için çalışma başlattı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan hasarların boyutları ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

HATAYDA-FIRTINA-TEKNELER-ALABORA-OLDU_595402_176172

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay Arsuz Fırtına
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