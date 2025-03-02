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  4. Hatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

02.03.2025 15:53
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Hatay'da Paşa Yardımcı'nın kullandığı ticari taksi, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada taksinin sürücüsü Yardımcı hayatını kaybetti.

Hatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkisinde yaşandı. Paşa Yardımcı'nın kullandığı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Yardımcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yardımcı’nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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Paşa Yardımcı’nın geçtiğimiz dönem Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay taksi kaza
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