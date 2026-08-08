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Hatay'da trafik kazası! 9 yaralı

Hatay'da yayla yolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası! 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Erzin ilçesi Bağrıaçık Yaylası ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası arasındaki yolda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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