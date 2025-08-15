Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap bulundu.
Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
