HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız"Orman yangını köye indi: "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız"
Marmaris’te doktora saldıran şüpheli tutuklandıMarmaris’te doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

İstanbullular dikkat! Yolda görürseniz şaşırmayın... Taksilerde yeni dönem: O şart kaldırıldı

İstanbullular dikkat! Yolda görürseniz şaşırmayın... Taksilerde yeni dönem: O şart kaldırıldı

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.