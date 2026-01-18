Hatay'dan güzel haber! Bereketin simgesi Kızılgöl umut verdi

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı’nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay’da 2025 yılı kurak geçmiş ve kentteki barajlar alarm vermişti. Meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan kentte 2026 yılı bereketli başladı. Yılın ilk günlerinin yağışlı geçtiği kentte, Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi’nde bulunan Kızılgöl yeniden su tuttu. Yaz aylarında mera olarak kullanılan ve kış aylarında suyla dolan bereketin simgesi Kızılgöl’ün su tutması bölge halkına bereketli bir yıl geçeceğini haber ediyor. Çevresindeki 13 mahallenin su kaynağı olan Kızılgöl’ün önümüzdeki günlerde daha da dolması bekleniyor.

"KIZILGÖL’ÜN SU OLMASI BÖLGEDE BEREKETLİ GEÇECEĞİNİ GÖSTERİR"

Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl su tutmayan Kızılgöl’ün 2026 yılında kısa sürede su tuttuğunu ifade eden Kışlak Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin, "Geçen yıl Hatay’da kuraklık yaşandı. Mahallemizde ve bölgemizde büyük su sıkıntıları yaşandı. Bu yıl ise yağışlı havayla başladık. Kızılgöl’de görüldüğü gibi iyi su topladı ve devamı gelecek. Özellikle Kızılgöl bölgesi 17 mahallenin su membalarına ulaşan yerdir. Burada su birikirse su kaynakları buradan beslenir ve köylerde su olur. Biz inşallah devamı gelir diye bekliyoruz. Rabbim inşallah nasip eder ve yağışlar güzel gider. Kızılgöl şu anda iyi durumda. Bütün kaynaklarımız azalmıştı. Depremden dolayı kaybolan kaynaklarımız vardı. Yağışlar çoğalınca bu Kızılgöl doluyor. Bu Kızılgöl dolunca bu yıl bereketli geçer. Yağışlar öyle gösteriyor ki inşallah bu yıl bereketli geçecek. Yaz mevsiminde Kızılgöl’de su çekilir ve hayvanlar için mera olarak kullanılır. Burası normalde mera olarak geçiyor. Burada yazın hayvancılık yapılıyor. Kışın su toplar, yazın ise hayvancılık yapılır. Burası bölgenin su membaıdır. Ana kaynak su bu gölden beslenir. Bu Kızılgöl’de su dolmazsa bölgede su olmaz ama Kızılgöl’ün su olması bölgede bereketli geçeceğini gösterir. İlçedeki 13 mahallenin bereketi bu göldedir" ifadelerini kullandı.