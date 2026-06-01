Hatay Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

1 Haziran Pazartesi 2026, Hatay'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif. Batıdan saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %53 civarında. Yağış beklenmiyor.

2 Haziran Salı günü, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 30 derece arasında olacak. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarına yükselecek. Yağış yok.

3 Haziran Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklıklar 15 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

4 Haziran Perşembe günü ise hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında kalacak. Yağış yok.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak gerekir. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını engeller. Serin kalmak için önemlidir. Rüzgarın hafif olması nedeniyle rahatsızlık yaşanmayacaktır. Planladığınız aktiviteleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.