Hatay Hava Durumu! 01 Mart Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 1 Mart 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3-4 derece arasında düşecek. Bu nedenle, Hatay'da bugünkü hava durumu ılıman. Rahat bir gün geçirmek için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Mart Pazartesi günü, hava bol güneş ışığı alacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında olacak. 3 Mart Salı günü, hava puslu güneşli geçecek. Sıcaklıklar 18 dereceye ulaşacak. 4 Mart Çarşamba günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 4 Mart Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar için bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirmeniz önerilir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.

