Hatay Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 10 dereceye düşecek. Hava kalitesi orta seviyede olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 06:31'de, gün batımı ise 18:48'de bekleniyor.

2 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu daha serin olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 derecelere düşecek. Gece saatlerinde 0 dereceye kadar inebilir. Hava kalitesi yine orta seviyede kalacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 06:32'de, gün batımı ise 18:50'de gerçekleşecek.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu yine serin geçecek. Sıcaklık gündüz 7 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava kalitesi orta seviyede kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarı olacak. Gün doğumu saat 06:33'de, gün batımı ise 18:50'de olacak.

4 Ocak 2026 Pazar günü, hava durumu serin kalacak. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava kalitesi yine orta seviyede olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 06:33'de, gün batımı 18:50'de olacak.

Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava soğuyabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak faydalı olacaktır. Hava kalitesinin orta seviyede olduğunu unutmayalım. Hassas bünyelerin açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilmektedir. Rüzgar hızı düşük olacağı için etkisi sınırlı kalacaktır.