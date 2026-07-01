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Hatay Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 1 Temmuz 2026'da sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 dereceye ulaşacakken, gece 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %50 düzeyinde kalacak. Rüzgar batıdan esiyor ve hızı yaklaşık 4 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunma önlemleri alması son derece önemli. Bol sıvı tüketmek ve gölgede kalmak öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek ve hızı yaklaşık 4 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklık yine 33 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı ve rüzgar hızı büyük bir değişiklik göstermeyecek. Yağış ihtimali düşük. Hava açık ve güneşli kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler korunmalıdır. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı. Bol sıvı tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda kalmaktan kaçınmak iyi bir tercih olacaktır.

Hatay'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde aynı koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin güneşten korunmak için gerekli önlemleri alması önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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