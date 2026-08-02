Hatay Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar, Hatay'da hava sıcak ve güneşli. Sıcaklık gündüz 38-39 dereceye çıkıyor. Gece ise 22-23 derece arasında kalacak. Nem oranı %19 civarında. Rüzgar hızı ortalama 4-9 km/saat arasında değişiyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalı ve güneş kremi kullanmalısınız. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmakta fayda var. Bu saatler 11:00-16:00 arasıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 37-38 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 36-37 dereceye düşecek. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 35-36 derece civarında olacak. Bu nedenle önlemlere devam etmek sağlık açısından faydalıdır.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Bu, sağlığınızı korumak için gereklidir.