HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026'da Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 38-39 dereceye ulaşırken, gece 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %19 düzeyinde. Açık hava etkinliklerine katılacakların, bol sıvı alması ve güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanması önemli. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak hava koşulları devam edecek, bu nedenle sağlık için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hatay Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar, Hatay'da hava sıcak ve güneşli. Sıcaklık gündüz 38-39 dereceye çıkıyor. Gece ise 22-23 derece arasında kalacak. Nem oranı %19 civarında. Rüzgar hızı ortalama 4-9 km/saat arasında değişiyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalı ve güneş kremi kullanmalısınız. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmakta fayda var. Bu saatler 11:00-16:00 arasıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 37-38 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 36-37 dereceye düşecek. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 35-36 derece civarında olacak. Bu nedenle önlemlere devam etmek sağlık açısından faydalıdır.

Hatay'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Bu, sağlığınızı korumak için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, saldırıları askıya aldı! Hürmüz ve İsrail detayıABD, saldırıları askıya aldı! Hürmüz ve İsrail detayı
Motosikletliye çarptı, yaralıları ezerek kaçtı!Motosikletliye çarptı, yaralıları ezerek kaçtı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Cinsel hayatını anlatması için öyle bir anlaşma yaptı ki...

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.